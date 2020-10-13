Петров: Льюис – красавчик. Что он делает за пределами трассы, никого не должно волновать

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поздравил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с повторением рекорда Михаэля Шумахера по числу побед в Формуле-1.



«Хэмилтон – молодец. Многие его не любят, но я считаю, что он великий чемпион. На любой машине выжимал максимум. Посмотрите, как он проводит квалификации, как идеально проводит гонки – без ошибок. Да, в прошлом у него были аварии. Но он всегда показывает максимальный результат и старается опередить своего напарника. Мы всё это видим. Что он делает за пределами трассы, ни меня ни кого-то другого не должно волновать.

Я читал в комментариях, что Шумахер больше работал. Но в прошлом просто было меньше информации для работы. Сейчас вокруг гонщика больше людей, у которых много разной аппаратуры, чтобы всё проверить досконально. Но если человек где-то не дорабатывает, то, соответственно, и результата не будет. Это как идти в спортзал: если человек пробежал на километр больше, а ты сдался, то в следующий раз он пробежит на четыре больше, чем ты. Поэтому вкратце, я считаю, Льюис – красавчик. Я его поздравляю», — сказал Петров в эфире своего «Инстаграма».