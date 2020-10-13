Ф-1 поздравила «Альфа Таури» с лучшим результатом в истории команды со времён «Минарди»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли финишировал шестым на Гран-при Айфеля в минувшие выходные, таким образом команда из Фаэнцы набрала очки на восьми этапах подряд. Это лучшая серия в её истории, и рекорд не остался без внимания со стороны пресс-службы Формулы-1.
«Последние 8 гонок — 8 финишей в очках. Со времён «Минарди» и «Торо Россо» до «Альфа Таури» — это лучшая результативная серия в истории команды», — говорится в сообщении пресс-службы Ф-1.
Фото доступно на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
После 11 гонок нынешнего сезона «Альфа Таури» занимает седьмое место в Кубке конструкторов. В личном зачёте Пьер Гасли, который набрал 53 очка, расположился на 10-й строчке. Его напарник Даниил Квят (14) – 14-й.
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