Ф-1 поздравила «Альфа Таури» с лучшим результатом в истории команды со времён «Минарди»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли финишировал шестым на Гран-при Айфеля в минувшие выходные, таким образом команда из Фаэнцы набрала очки на восьми этапах подряд. Это лучшая серия в её истории, и рекорд не остался без внимания со стороны пресс-службы Формулы-1.



«Последние 8 гонок — 8 финишей в очках. Со времён «Минарди» и «Торо Россо» до «Альфа Таури» — это лучшая результативная серия в истории команды», — говорится в сообщении пресс-службы Ф-1.

Фото доступно на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».

После 11 гонок нынешнего сезона «Альфа Таури» занимает седьмое место в Кубке конструкторов. В личном зачёте Пьер Гасли, который набрал 53 очка, расположился на 10-й строчке. Его напарник Даниил Квят (14) – 14-й.