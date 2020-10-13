Марко ответил, от чего зависит окончательное решение «Ред Булл» по составу пилотов

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос журналистов, какие факторы повлияют на окончательное решение по составу пилотов главной команды и сестринской «Альфа Таури» на следующий сезон.



«В первую очередь это выступления Албона. Пока он находится в зелёной зоне, свободного кокпита просто нет. Албон молод, но если Алекс не выдержит давления… Мы не можем позволить себе ковылять на одной ноге, когда речь идёт о борьбе за чемпионство. Его выступление на «Нюрбургринге» было удовлетворительным. Такова ситуация.



До сих пор мы всегда набирали пилотов из нашей младшей команды. Но сейчас там никого нет. У нас действительно есть Юки Цунода, который очень быстр, но это будет его первый год. И поставить его в топ-команду, такую как «Ред Булл», — значит рискнуть выжечь его морально. Мы не планируем это делать. Так что нам придётся пойти по пути большинства других команд, полагаясь на проверенных гонщиков.



Мы можем назвать те имена, которые доступны на рынке. Это Хюлькенберг, и это Перес. Вопрос в том, как далеко они будут от Макса. У нас есть сравнения с Даниэлем Риккардо, и мы можем сделать выводы о том, где по скорости находятся гонщики», — цитирует Марко Motorsport со ссылкой на Sport1.

Марко: «Ред Булл» определился с тремя пилотами на сезон-2021