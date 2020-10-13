Хюлькенберг допустил возможность перехода в «Альфа Таури»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг, комментируя своё будущее, ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность выступления в следующем сезоне в составе «Хааса» или в сестринской команде «Ред Булл» — «Альфа Таури».
«Хаас»? Это хорошее название команды, но нереалистичный вариант. Если говорить про «Альфа Таури», то кто знает, время покажет», — цитирует Хюлькенберга Planet F1.
Ранее Нико уже говорил, что ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх Гран-при в составе «Рейсинг Пойнт». Сначала он заменял Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус. А на Гран-при Айфеля он занял в болиде место Лэнса Стролла.
Хюлькенберг покинул чемпионат Формулы-1 по окончании сезона-2019. Слухи связывают его с возможной вакансией в «Ред Булл» в роли напарника Ферстаппена.
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