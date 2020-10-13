Источник: в «Феррари» существует конфликт между Маттиа Бинотто и главным конструктором

Известный итальянский обозреватель Формулы-1 Альберто Саббатини заявил, что в «Феррари» существует серьёзный внутренний конфликт. По его мнению, руководитель команды Маттиа Бинотто конфликтует с главным конструктором «Скудерии» Симоне Рестой, который вернулся в Маранелло не так давно.
По словам Саббатини, именно эта ситуация значительно ухудшила кризис в команде. Он также предположил, что опыт Ресты мог выявить не только некоторые слабые места в нынешнем болиде «Феррари», но и поставить под сомнения управленческие способности Бинотто, сообщает F1Sport.it.
«Говорят, что между Бинотто и Рестой существует напряжение. Те внутренние трещины, которые мы видели много лет назад, были восстановлены. Разница лишь в том, что тогда они создавались в хорошие времена, а теперь — даже тогда, когда результатов нет», — сказал Саббатини.
Напомним, нынешний сезон стал для «Феррари» одним из худших за последние годы. В настоящий момент «Скудерия» занимает шестое место в Кубке конструкторов.
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