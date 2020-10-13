Хорнер – о столкновении Албона и Квята: штраф был слишком суров

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что Александер Албон получил слишком суровое наказание (+5 секунд и 2 штрафных балла в суперлицензию) за столкновение с российский пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом на Гран-при Айфеля.

«Албон проводил достойный уик-энд. Он был близок к тому, чтобы квалифицироваться на втором ряду стартовой решётки, по скорости уступал напарнику меньше, чем в России. Обидно, что это так и не принесло свои плоды. Думаю, Алекс не смог показать всё, на что способен.

Если говорить о столкновении с Квятом, то штраф показался мне слишком суровым. Даниил покинул пределы трассы, вернулся обратно… Это было немного сурово», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.