Хорнер – о столкновении Албона и Квята: штраф был слишком суров
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что Александер Албон получил слишком суровое наказание (+5 секунд и 2 штрафных балла в суперлицензию) за столкновение с российский пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом на Гран-при Айфеля.
«Албон проводил достойный уик-энд. Он был близок к тому, чтобы квалифицироваться на втором ряду стартовой решётки, по скорости уступал напарнику меньше, чем в России. Обидно, что это так и не принесло свои плоды. Думаю, Алекс не смог показать всё, на что способен.
Если говорить о столкновении с Квятом, то штраф показался мне слишком суровым. Даниил покинул пределы трассы, вернулся обратно… Это было немного сурово», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
Видео: авария Квята и Албона на Гран-при Айфеля
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