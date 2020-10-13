Шмидт: по моему ощущению, за «Хаас» будут выступать Мазепин и Шварцман

Известный обозреватель Формулы-1 Михаэль Шмидт дал свой прогноз на то, какими будут составы «Хааса» и «Альфа Ромео» в сезоне-2021.



«По моему ощущению, за «Хаас» в следующем году буду выступать два молодых гонщика, не обойдётся без спонсорской поддержки. Если мне нужно сделать ставку, то я бы сказал, что это будут Мазепин и Шварцман. Получится русская команда! Мазепин точно принесёт с собой деньги.



А в «Альфа Ромео» всё во многом зависит от того, как поступит Кими Райкконен. Я полагаю, что Райкконен уже мог принять решение, но оно не оглашается. Время объявления может определять «Феррари», потому что одно место в команде занимает её юниор. Всё говорит о том, что это будет Мик Шумахер. Вероятно, в «Альфа Ромео» ждут возможности объявить сразу двух пилотов. У Хюлькенберга появится шанс, только если Райкконен скажет, что больше не хочет выступать», — заявил Шмидт на канале Auto Motor und Sport в YouTube.

В «Хаасе» признали, что Мазепин входит в число кандидатов на место в команде