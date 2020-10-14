Хюлькенберг оценил шансы подписать контракт с «Ред Булл»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг рассказал о том, как продвигаются его переговоры с командами Формулы-1, а также оценил шансы на подписание контракта с «Ред Булл».
«К сожалению, с момента этапа в Сильверстоуне ничего не произошло. Возможно, в Формуле-1 достаточно квалифицированных пилотов и мои услуги больше не нужны.
Процесс длится уже очень долго. На рынке достаточно гонщиков и многие осматриваются. К тому же, есть пилоты, сотрудничество с которыми привлекательно с экономической точки зрения.
Вариант с «Ред Булл» сложен, очень сложен. Я не вызываю у них больших надежд. То, что случилось перед Гран-при Айфеля — исключительная ситуация. Им нужен был пилот и они не могли его забрать у «Альфа Таури»", — приводит слова немца Auto Motor und Sport.
Напомним, что перед Гран-при Айфеля тест Александера Албона на коронавирус был сомнительным и в «Ред Булл» были готовы предоставить место Нико Хюлькенбергу.
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