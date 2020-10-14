Марко: в сезоне-2021 «Ред Булл» будет бороться за титул, на этот раз по-настоящему

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что следующий сезон будет идеальным моментом для австрийского коллектива, чтобы побороться за чемпионский титул с «Мерседесом».

«Мы хотим оптимизировать машину, чтобы атаковать с самого начала в следующем году. В сезоне-2021 мы, безусловно, будем бороться за чемпионский титул, на этот раз по-настоящему. Обстоятельства никогда не были такими оптимальными и хорошими для нас, как в грядущем году», — приводит слова Марко нидерландская версия Motorsport.

После 11 Гран-при нынешнего сезона «Ред Булл» Занимает второе место в Кубке конструкторов. Австрийская команда набрала 211 очков, но на 180 баллов отстаёт от лидирующего «Мерседеса». В личном зачёте Макс Ферстаппен (147) идёт третьим. Александер Албон (64) – седьмой.