Цунода проведёт тесты с «Альфа Таури» в ноябре

Пилот Формулы-2 Юки Цунода, который является кандидатом на место в «Альфа Таури» на следующий сезон, в ближайшее время проведёт тесты с командой из Фаэнцы. Японец получит возможность опробовать болид Формулы-1 на трассе в Имоле 4 ноября, сразу после Гран-при Эмилии-Романьи.
Поскольку действующие правила запрещают проводить тесты на актуальных версиях болидов, Цунода будет пилотировать машину 2018 года. Он уже прошёл подгонку сиденья на базе команды.
Фото доступно на странице «Альфа Таури» в "Твиттере".
Кроме того участие Юки запланировано и в тестах новичков, которые пройдут в Абу-Даби сразу после завершения сезона Формулы-1.
Юки в настоящий момент занимает третье место в чемпионате Формулы-2, набрав 147 очков. На его счету три поула и две победы в гонках. В личном зачёте лидирует Мик Шумахер (191). Каллум Айлотт (169) идёт вторым. Кристиан Лундгор (145) — четвёртый. Роберт Шварцман (140) занимает пятое место.
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