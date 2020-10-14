Палмер – «Хаасу»: просто подпишите и Переса, и Хюлькенберга

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер выразил мнение, что американской команде «Хаас» не стоит долго думать о составе пилотов, а просто заключить контракты на сезон-2021 со свободными Нико Хюлькенбергом и Серхио Пересом.

«Перес и Хюлькенберг оба останутся без машины в следующем году, если вы «Хаас»… просто подпишите их обоих. Воспринимайте это как комплексную сделку. Тогда вы потенциально получите сильнейший состав в середине пелотона.

Они оба способны стабильно набирать очки, отлично выступают практически каждые выходные, а «Хаас» или «Альфа Ромео» просто нуждаются в небольшом свежем импульсе. Это будет изменение состава пилотов, которое сделает их сильнее», — приводит слова Палмера Planet F1.

Напомним, накануне известный обозреватель Формулы-1 Михаэль Шмидт выступил с предположением, что «Хаас» заключит контракты с Никитой Мазепиным и Робертом Шварцманом.