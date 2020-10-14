Вольф: «Мерседес» давным-давно прекратил дорабатывать болид 2020 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда уже давно прекратила работу по модернизации текущего болида и сосредоточила усилия на машине для следующего сезона.
«Мы закончили эту работу давным-давно. Так было и в прошлом. Это всегда тщательно продуманное решение, ведь далеко не в каждом сезоне вы можете позволить себе рано прекратить работу над текущим болидом.
Но в следующем сезоне правила сильно изменятся. И в связи с этим мы решили переключиться на работу над машиной следующего года. Вот почему вы можете видеть изменения в расстановке сил команд. Я думаю, мы всегда сильно проводим начало и середину сезона. А концовку сезона обычно выигрывает тот, кто продолжает работу над текущим болидом», – приводит слова Вольфа издание The Race.
- 14 октября 2020
-
15:23
-
14:13
-
13:56
-
12:58
-
12:24
-
11:09
-
10:29
-
09:41
-
09:00
-
01:03
- 13 октября 2020
-
23:59
-
22:12
-
21:22
-
21:14
-
20:03
-
19:07
-
18:23
-
18:12
-
17:54
-
15:54
-
15:21
-
14:32
-
14:08
-
13:23
-
12:16
-
11:38
-
11:02
-
09:58
-
09:06
-
09:03
-
09:00
-
01:13
- 12 октября 2020
-
23:55
-
22:57
-
22:36