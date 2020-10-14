Вольф: «Мерседес» давным-давно прекратил дорабатывать болид 2020 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда уже давно прекратила работу по модернизации текущего болида и сосредоточила усилия на машине для следующего сезона.



«Мы закончили эту работу давным-давно. Так было и в прошлом. Это всегда тщательно продуманное решение, ведь далеко не в каждом сезоне вы можете позволить себе рано прекратить работу над текущим болидом.

Но в следующем сезоне правила сильно изменятся. И в связи с этим мы решили переключиться на работу над машиной следующего года. Вот почему вы можете видеть изменения в расстановке сил команд. Я думаю, мы всегда сильно проводим начало и середину сезона. А концовку сезона обычно выигрывает тот, кто продолжает работу над текущим болидом», – приводит слова Вольфа издание The Race.