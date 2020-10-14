Боттас: верю, что могу быть лучше, чем Хэмилтон
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ответил на вопрос журналиста Sky Sports, считает ли он себя «лучшим гонщиком, чем Льюис Хэмилтон».
«Конечно, я должен верить в это. Я верю, что, находясь в своём оптимальном состоянии, могу быть лучше, чем он. Но бывают дни, когда он без сомнения превосходит меня. В целом за последние несколько лет, пока я был его напарником по команде, Льюис выступал лучше. Но я не занимаюсь политикой, а просто люблю гоняться. Люблю честные, но жёсткие гонки. Я так выступал в прошлом и буду продолжать в будущем», — приводит слова Боттаса Planet F1.
После 11 этапов нынешнего сезона Хэмилтон возглавляет личный зачёт чемпионата. На его счету 230 очков. Боттас (161) занимает второе место.
- 14 октября 2020
-
16:35
-
15:23
-
14:13
-
13:56
-
12:58
-
12:24
-
11:09
-
10:29
-
09:41
-
09:00
-
01:03
- 13 октября 2020
-
23:59
-
22:12
-
21:22
-
21:14
-
20:03
-
19:07
-
18:23
-
18:12
-
17:54
-
15:54
-
15:21
-
14:32
-
14:08
-
13:23
-
12:16
-
11:38
-
11:02
-
09:58
-
09:06
-
09:03
-
09:00
-
01:13
- 12 октября 2020
-
23:55
-
22:57
Партнерский контент