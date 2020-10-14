Боттас: верю, что могу быть лучше, чем Хэмилтон

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ответил на вопрос журналиста Sky Sports, считает ли он себя «лучшим гонщиком, чем Льюис Хэмилтон».



«Конечно, я должен верить в это. Я верю, что, находясь в своём оптимальном состоянии, могу быть лучше, чем он. Но бывают дни, когда он без сомнения превосходит меня. В целом за последние несколько лет, пока я был его напарником по команде, Льюис выступал лучше. Но я не занимаюсь политикой, а просто люблю гоняться. Люблю честные, но жёсткие гонки. Я так выступал в прошлом и буду продолжать в будущем», — приводит слова Боттаса Planet F1.

После 11 этапов нынешнего сезона Хэмилтон возглавляет личный зачёт чемпионата. На его счету 230 очков. Боттас (161) занимает второе место.