Тео Пуршер станет третьим напарником Маркелова в сезоне-2020 Формулы-2

Французский гонщик, вице-чемпион Формулы-3 Тео Пуршер станет новым напарником российского пилота Артёма Маркелова в команду «ХВА» чемпионата Формулы-2, сообщает пресс-служба серии. Пуршер сменит в составе коллектива Джейка Хьюза, который выступал в составе команды на этапе в России.
Тео Пуршер стал вторым по итогам сезона Формулы-3, уступив в личном зачёте чемпионата Оскару Пиастри три очка.
Следующий этап чемпионата Формулы-2 состоится в Бахрейне с 27 по 29 ноября. Команда «ХВА» занимает в чемпионате 10-ю позицию в командном зачёте, набрав 13 очков за предыдущие 10 этапов.
Напомним, Пуршер сменит в составе команды Джейка Хьюза, который перед этапом в Сочи заменил в составе команды Джулиано Алези — сына бывшего пилота Формулы-1. Алези продолжил карьеру в составе команды MP Motorsport.
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