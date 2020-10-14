Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Тео Пуршер станет третьим напарником Маркелова в сезоне-2020 Формулы-2

Тео Пуршер станет третьим напарником Маркелова в сезоне-2020 Формулы-2
Авто / Младшие серии 0

Французский гонщик, вице-чемпион Формулы-3 Тео Пуршер станет новым напарником российского пилота Артёма Маркелова в команду «ХВА» чемпионата Формулы-2, сообщает пресс-служба серии. Пуршер сменит в составе коллектива Джейка Хьюза, который выступал в составе команды на этапе в России.

Тео Пуршер стал вторым по итогам сезона Формулы-3, уступив в личном зачёте чемпионата Оскару Пиастри три очка.

Следующий этап чемпионата Формулы-2 состоится в Бахрейне с 27 по 29 ноября. Команда «ХВА» занимает в чемпионате 10-ю позицию в командном зачёте, набрав 13 очков за предыдущие 10 этапов.

Напомним, Пуршер сменит в составе команды Джейка Хьюза, который перед этапом в Сочи заменил в составе команды Джулиано Алези — сына бывшего пилота Формулы-1. Алези продолжил карьеру в составе команды MP Motorsport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020