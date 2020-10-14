ФИА инициировала расследование по поводу крупного скандала на ЧМ по картингу

В соответствии с правилами ФИА президент федерации Жан Тодт официально инициировал дисциплинарное расследование инцидента с участием Луки Корбери на трассе в Лонато, случившегося на этапе чемпионата мира по картингу. Кроме того, как сообщает официальный сайт ФИА, Тодт может передать дело на рассмотрение Международного трибунала ФИА.
Напомним, пилот Лука Корбери в ходе гонки попал в аварию. Разозлившись из-за этого инцидента, он дождался, пока соперники проедут круг, и бросил передний бампер своего карта в одного из оппонентов, а затем устроил драку в закрытом парке. Поучаствовал в потасовке и отец Корбери, которому принадлежит картодром.
Вскоре после этого Корбери-младший принёс извинения автоспортивному сообществу и заявил, что больше никогда не будет участвовать в соревнованиях.
Автоспортивное сообщество осудило поведение картингиста и его отца.
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