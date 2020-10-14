Кэри — о квалификационных гонках: нельзя добиться ста процентов одобрения

Исполнительный директор Liberty Media Чейз Кэри поделился мнением об идее квалификационных гонок, которая не нашла отклика у команд в нынешнем сезоне и была заморожена на неопределённый срок.
«В большинстве видов спорта, когда речь заходит об изменениях, заядлые фанаты высказываются против. В большинстве случаев в итоге эти изменения расцениваются как позитивные, приносящие свежую энергию и новый взгляд на мир спорта. Думаю, нужно быть осторожным, чтобы показать, насколько вы признаёте важность истории спорта и того, что сделало этот спорт особенным, однако не стоит позволять этому стать смирительной рубашкой, которая не позволит сделать изменения, которые добавят привлекательности спорту для болельщиков.
Думаю, решение о квалификационной гонке должно быть групповым. Но мы не собираемся диктовать условия. Стоит разобраться, посмотреть на все плюсы и минусы и подумать о преимуществах и проблемах, а затем обсудить это.
Не каждому фанату это понравится. Никогда нельзя добиться ста процентов одобрения, так что нужно смотреть, что в конечном итоге улучшит спорт. Нужно всегда стараться найти способ сделать спорт более интересным и захватывающим для фанатов», — приводит слова Чейза Кэри PitPass.
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