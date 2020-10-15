Каллениус сравнил уход «Мерседеса» из Формулы-1 с уходом «Баварии» из футбола
Исполнительный директор концерна «Даймлер» Ола Каллениус подтвердил, что команда Формулы-1 «Мерседес» не планирует уходить из серии.
«У „Мерседеса“ столько же причин уходить из Формулы-1, сколько у „Баварии“ уйти из футбола. Кроме того, в ближайшие три года наши расходы сократятся вдвое. В Формуле-1 политика снижения расходов будет даже более агрессивной, чем у компании в целом, — приводит слова Каллениуса GrandPrix247.
Ранее компания «Даймлер» объявила об усилении маркетинговых и технических связей команды Формулы-1 и суббренда AMG.
Напомним, в последние годы всё чаще в прессе появляются слухи о возможной продаже команды.
«Мерседес» выиграл уже шесть титулов подряд, как личных, так и командных,
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