Перес и Магнуссен могут продолжить карьеру в IndyCar

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен могут продолжить карьеру в серии IndyCar, сообщает GrandPX. По информации источника, эти пилоты могут занять вакансии в команде Meyer Shank Racing, которая не так давно была проинвестирована владельцами Формулы-1 из Liberty Media.
Ранее сообщалось, что освободившееся место в «Хаасе» может азнять российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин.
Кроме того, слухи связывают Переса с командой «Уильямс», в составе которой он может заменить Джорджа Расселла — по информации различных СМИ, новых владельцев команды привлекают возможные спонсорские вливания со стороны мексиканца.
Что касается Нико Хюлькенберга, то он по различным источникам, может продолжить карьеру в «Ред Булл», заменив Александера Албона.
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