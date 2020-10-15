Абитебуль — об уходе Риккардо в «Макларен»: я виню себя

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что он с грустью принял известия о переходе лидера команды Даниэля Риккардо в «Макларен». Функционер признался, что винит себя.
«Это прекрасное чувство – завоевать подиум в Германии. Нам предстоит долгий путь к нашей главной цели, мы сделали важный шаг. На самом деле, прогресс наблюдался уже довольно давно. Мне грустно, что Даниэль уходит. Меня поразило то, что он принял такое решение. Этой зимой я почувствовал, что у машины есть потенциал. Пандемия остановила всё. Но я виню себя за то, что не смог показать Даниэлю, каков истинный потенциал нашего проекта», — приводит слова Абитебуля GrandPX.
Напомним, со следующего сезона место Риккардо в команде «Рено», которая будет переименована в «Альпин», займёт двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.
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