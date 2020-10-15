Вильнёв полагает, что «Ред Булл» не будет бороться за титул пока не сменит Албона

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв выразил мнение, что «Ред Булл» не сможет побороться с «Мерседесом» за титул в следующем сезоне, если не поменяет состав пилотов и не возьмёт в напарники Максу Ферстаппену сильного гонщика.
«Ферстаппен очень много работает с командой, и с этой точки зрения они могут добиться прогресса. Макс был быстр на протяжении всей гонки на «Нюрбургринге». У него был почти сравнимый темп с обоими «Мерседесами».
Но преимущество «Мерседеса» в том, что у них есть два пилота, которые более равны друг другу. Вот почему они могут сделать машину лучше. Топ-команде нужны два действительно хороших пилота», — приводит слова Вильнёва GPblog со ссылкой на Sky Sports Italia.
Напомним, одним из кандидатов на место Александера Албона в «Ред Булл» считается Нико Хюлькенберг. Именно немец может стать напарником Ферстаппена в следующем сезоне.
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