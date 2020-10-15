Гасли – об отношениях с «Ред Булл»: мы не всегда разделяем одни и те же взгляды

Недавно экс-пилот Формулы-1 Пол ди Реста рассказал, что Пьер Гасли «расстроил нескольких человек в «Ред Булл», поэтому австрийская команда не хочет возвращать его из сестринской «Альфа Таури». Сам француз заявил, что у сторон хорошие отношения, хотя и разные взгляды на некоторые вещи.



«Я довольно честный парень и говорю то, что думаю. Мы не всегда разделяем одни и те же взгляды или мнения. Но я действительно уважаю «Ред Булл» и очень благодарен за то, что они сделали для меня. Я не из тех, кто что-то забывает. Знаю, что без «Ред Булл» меня бы не было там, где я нахожусь сегодня.



Когда я вернулся тогда ещё в «Торо Россо», то действительно хотел выложиться по полной и показать себя наилучшим образом. Думаю, всё прошло даже лучше, чем мы все думали. Это очень здорово.



Но для меня было важно также показать, что после одного года с «Торо Россо» мой темп никуда не делся. Отношения с «Ред Булл» по-прежнему хорошие, только те шесть месяцев были другой историей», — приводит слова Гасли Planet F1.

Ранее издание Blick сообщило, что Гасли ведёт переговоры с «Рено» и может занять место Эстебана Окона.