В Формуле-1 в процентах оценили шансы Квята и Цуноды на место в «Альфа Таури»

Официальный сайт Формулы-1 представил любопытную статистику. Эксперты решили в процентах оценить шансы различных пилотов, оказаться в составе команды «Альфа Таури» в будущем сезоне. Согласно их выводам, Пьер Гасли с 90-процентной вероятностью останется в коллективе из Фаэнцы. А вот россиянин Даниил Квят, скорее всего, уступит своё место японскому дебютанту Юки Цуноде.



Шансы различных пилотов на место в «Альфа Таури» в сезоне-2021 (по версии официального сайта Ф-1):



Пьер Гасли – шансы на выступление за «Альфа Таури» – 90%

Даниил Квят – шансы на сохранение места в «Альфа Таури» — 30%

Юки Цунода – шансы на переход в «Альфа Таури» — 70%

Александер Албон – шансы на понижение до роли пилота «Альфа Таури» — 20%

Лиам Лоусон и Юри Випс — шансы на переход в «Альфа Таури» — 5%.