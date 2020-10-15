Макс Ферстаппен настаивает на том, что его не расстраивает отсутствие побед

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что старается не думать об отсутствии возможности претендовать на победы в нынешнем сезоне. По его словам, он принял текущую ситуацию и больше не переживает по этому поводу.



«Я мог бы расстраиваться каждые выходные, потому что для победы мне нужна удача. Но я принял ситуацию и просто стараюсь получить максимум возможного.

Если получается выкладываться на полную, то я счастлив и получаю от этого удовольствие. Обновления «Ред Булл» показали себя с лучшей стороны, и мы приближаемся к «Мерседесу». Однако они тоже прогрессируют, поэтому нам просто нужно продолжать работать», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.



После 11 гонок нынешнего сезона Макс занимает третье место в личном зачёте. На его счету 147 очков. Лидирует в чемпионате гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (230). Его напарник Валттери Боттас (161) – второй.