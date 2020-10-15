Марко: не всем пилотам интересен кокпит «Хааса», но говорят, что места там заняты

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз ответил на вопрос журналистов о возможной замене Александера Албона на кого-то из пары опытных пилотов Нико Хюлькенберг – Серхио Перес.



«У нас нет спешки. Оба пилота, которым вы приписываете место в нашей машине, доступны. Насколько я знаю, почти все вакансии в других командах заняты. Кокпит «Хааса» интересен не всем. Но говорят, что места там заняты (Накануне известный обозреватель Формулы-1 Михаэль Шмидт выступил с предположением, что «Хаас» заключит контракты с Никитой Мазепиным и Робертом Шварцманом. — Прим. «Чемпионата»).

Кого бы я предпочёл взять: Хюлькенберга или Переса? Мы берём того, кто перспективнее для команды. Для этого нужно начать всё детально анализировать — в профилактических целях. Дело не в том, кого я предпочитаю, а в том, кто лучше в целом», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.