Марко: не всем пилотам интересен кокпит «Хааса», но говорят, что места там заняты

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз ответил на вопрос журналистов о возможной замене Александера Албона на кого-то из пары опытных пилотов Нико Хюлькенберг – Серхио Перес.
«У нас нет спешки. Оба пилота, которым вы приписываете место в нашей машине, доступны. Насколько я знаю, почти все вакансии в других командах заняты. Кокпит «Хааса» интересен не всем. Но говорят, что места там заняты (Накануне известный обозреватель Формулы-1 Михаэль Шмидт выступил с предположением, что «Хаас» заключит контракты с Никитой Мазепиным и Робертом Шварцманом. — Прим. «Чемпионата»).
Кого бы я предпочёл взять: Хюлькенберга или Переса? Мы берём того, кто перспективнее для команды. Для этого нужно начать всё детально анализировать — в профилактических целях. Дело не в том, кого я предпочитаю, а в том, кто лучше в целом», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
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