Шварцман надеется, что его не лишат участия в тренировке Гран-при Абу-Даби

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман выразил надежду, что «Скудерия» не пересмотрит собственные планы и позволит ему принять участие в первой пятничной тренировке Гран-при Абу-Даби Формулы-1 в составе одной из своих клиентских команд — «Альфа Ромео» или «Хааса». Сомнения на сей счёт появились после того, как коллеги Шварцмана Мик Шумахер и Каллум Айлотт не смогли отработать первую пятничную практику Гран-при Айфеля из-за тумана на трассе.
«Надеюсь, никаких изменений не будет. Вероятно, кого-то одного из них посадят [в Абу-Даби]. Надеюсь, меня не заменят. Но решение, разумеется, за «Феррари». Мне обещали, что я проеду тренировку и молодёжные тесты. Пока мне никто не звонил, ничего иного не говорил. Может, Мика и Каллума всё-таки посадят на каком-то другом Гран-при. Думаю, найдут способ», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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