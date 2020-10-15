Шварцман надеется, что его не лишат участия в тренировке Гран-при Абу-Даби

«Ну очень хочу в Ф-1!» Шварцман — о тестах с «Феррари», странностях в сезоне Ф-2 и бизнесе

Большой разговор с российским пилотом – не только о «Феррари» и взлётах и провалах в Ф-2, но и работе в семейном бизнесе и смелых соцсетях.