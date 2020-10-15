В «Феррари» рассказали, как улучшить производительность болида в 2021 году

Главный конструктор «Феррари» Симоне Реста рассказал, какие части команда планирует улучшать в болиде в 2021 году.



«Мы можем менять аэродинамику, но сейчас действует запрет на количество часов работы в аэродинамической трубе. Кроме того есть ограничения на развитие корпуса, подвески, тормозов и всего, что не относится к внешним элементам. Для модификации данных деталей можно будет использовать всего два жетона. В 2021 году мы планируем переделать заднюю часть машины. По нашему мнению, данная область обладает большим потенциалом для улучшения результатов», — приводит слова Симоне Ресты Corriere dello Sport.



В нынешнем сезоне «Феррари» занимает шестое место в Кубке конструкторов с 80 очками в активе.