Фанхио — лучший в истории Ф-1 согласно математической модели, Шумахер и Сенна — вне топ-3

Специальная математическая модель, разработанная сотрудником университета Шеффилда Эндрю Беллом, и применённая журналом The Economist, определила лучшего гонщика в истории Формулы-1. Им стал пятикратный чемпион мира, легендарный Хуан Мануэль Фанхио. Второе место у Джима Кларка, а тройку лучших замкнул Джеки Стюарт.

Интересно, что вне топ-3 два самых титулованных пилота — семикратный чемпион Михаэль Шумахер (пятое место) и шестикратный обладатель титула Льюис Хэмилтон (6 место). Легендарный Айртон Сенна — восьмой.

Рейтинг составлялся по следующему принципу. Порядок на финише гонки рассчитывался по очковой системе, действовавший до 2002 очка (2002 годов (10-6-4-3-2-1). После количество очков корректировалось в зависимости от разных факторов. Затем они делились между пилотом и машиной, в зависимости от того, какой итоговый вклад в результат привнёс пилот, а какой — болид.

Вклад болида определялся по принципу сравнения выступления напарника пилота в прежних командах и в нынешней. В качестве примера приводились результаты Валттери Боттаса, который до перехода в «Мерседес», не имел в активе ни одной победы.

Отмечается, что в прошлом от болида зависело гораздо меньше. Почти 60% результата давал пилот, в то время, как сейчас этот показатель не достигает и 20%. Этим и объясняется тот факт, что рейтинг возглавляют ветераны автоспорта. Издание подчёркивает, что ныне болидами пилотируют ноутбуки, а не люди.

Итоговый рейтинг:

1. Хуан-Мануэль Фанхио — +2,9 очка

2. Джим Кларк — +2,6 очка

3. Ален Прост — +2,1 очка

4. Джеки Стюарт — +1,9 очка

5. Михаэль Шумахер — +1,9 очка

6. Льюис Хэмилтон — +1,8 очка

7. Альберто Аскари — +1,8 очка

8. Айртон Сенна — +1,6 очка.