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В Бразилии ответили на критику Хэмилтона по поводу строительства новой трассы Ф-1

В Бразилии ответили на критику Хэмилтона по поводу строительства новой трассы Ф-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ранее выступил против строительства автодрома в Рио-де-Жанейро. Шестикратный чемпион Формулы-1 остался недоволен тем, что ради возведения объекта, планируется вырубить большой массив леса. На эти претензии ответил один из руководителей проекта автодрома в Рио.

По его словам, претензии Льюиса неуместны, так как возведение трассы создаст тысячи рабочих мест и приведёт к экономической активности в регионе. К тому же о безопасности окружающей среды позаботились заранее.

«Информация о том, что в результате строительства будет нанесен экологический ущерб, не соответствует действительности. Проект заранее обеспечен надежной программой смягчающих и компенсационных мер в этой области», — цитирует функционера GrandPX со ссылкой на The Guardian.

«Миру не нужна новая трасса». Хэмилтон против строительства автодрома Ф-1 в Бразилии
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