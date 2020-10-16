«Ред Булл» в отличие от «Мерседеса» продолжит развивать болид 2020 года

Ранее на этой неделе руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команда из Брэкли «давным-давно» прекратила модернизацию своего болида W11. Как отметил консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, австрийский коллектив выбрал иной подход.



«Машина следующего года будет не сильно отличаться от текущего болида. Поэтому мы будем и дальше заниматься её развитием. Ведь так мы сможем перенести большую часть наработок на сезон-2021.

У нас еще будет обновление. Но сначала мы должны обработать данные с «Нюрбургринга». Нам не хватает полной пятничной тренировки для анализа», — приводит слова Марко Planet F1.



На счету «Ред Булл» всего одна победа в этом сезоне, её одержал Макс Ферстаппен на Гран-при 70-летия.