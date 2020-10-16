Сайнс: давайте продолжим молиться, чтобы на автодромах Ф-1 было побольше гравия и травы

Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс ясно дал понять, что хочет видеть больше гравийных ловушек на трассах Формулы-1 в будущем.
Руководство «Спа-Франкоршам» недавно объявило, что на трассе вернутся к использованию гравия.к в нескольких поворотах, чтобы принимать у себя этапы MotoGP. Это известие было высоко оценено Сайнсом.
«Добро пожаловать обратно, гравий! Мы молимся о том, чтобы в будущем на трассах Формулы-1 было больше гравия и травы. Я думаю, это именно то, что нам всем нужно — чтобы трассы снова стали красивыми и зрелищными», — приводит слова Сайнса GPFans.
Однако стоимость работ по модернизации в Спа застала Карлоса врасплох.
«Я не знал, что гравий стоит 80 миллионов евро! Надеюсь, что в Спа проводят ещё какие-то работы, а не тратят такую сумму лишь на него. Давайте продолжим молиться, чтобы на автодромах Ф-1 было побольше гравия и травы», — подчеркнул испанец.
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