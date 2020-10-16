Вольф объяснил, почему «Мерседес» не будет поставлять моторы «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему немецкий производитель не будет поставлять силовые установки «Ред Булл». Напомним, что австрийская команда пребывает в поиске поставщика мотора, так как после 2021 года «Хонда» покинет Формулу-1.

«На сегодняшний день вопрос в мощностях производства. Силовые установки очень сложны. Мы не можем просто продолжить наращивать объёмы производства. Мы не можем себе это позволить ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения затрат. Мы просто не можем поставлять моторы „Ред Булл“. К тому же с точки зрения маркетинга сегодня производители моторов получают мало преимуществ от работы с другими командами. Это одна из причин, по которой мы сами приобрели команду. Быть поставщиком моторов — не наш приоритет.

Мы делаем моторы, используем их и, конечно, для рефинансирования продолжаем поставлять их клиентам", — приводит слова Вольфа Autosport.