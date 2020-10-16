Стролл в 2017 году плакал из-за слабых выступлений и был готов отдать место Ди Ресте

Экс-сотрудник «Уильямса» выложил на странице в «Твиттере» интересную историю с дебютного сезона Лэнса Стролла в Формуле-1. В частности, специалист вспомнил квалификацию Гран-при Канады, когда Лэнс провалился и показал только 17-й результат, в то время как его напарник Фелипе Масса стал седьмым.

По словам рассказчика, после того случая канадец был готов уступить место в команде. Позже твиты с этой историей были удалены. Но благодаря скринам воспроизвести её по-прежнему можно.

«В Канаде комната пилотов была расположена рядом с нашей, а стены были слишком тонкими. Лэнс выбил дверь, влетел в комнату. Много чего падало и ломалось. А затем наступила абсолютная тишина. Он начал плакать. Слышать это было душераздирающе. Очевидно, он был разочарован в себе. Скоро к нему пришёл отец. Они обменялись фразами. Услышать всё было трудно. Но сквозь его слёзы я разобрал следующее: «Я чертовски стараюсь. Не знаю, что делаю неправильно. Просто отдайте место ди Ресте. Я не заслуживаю этого места».

После некоторой дискуссии отец ушёл и Лэнс снова остался один. Очевидно, ему сложно было бороться с таким опытным напарником, как Масса. Сложно, когда отдаёшь всего себя, а результата нет. В тот день я начал ему симпатизировать. Люди видят только парня с богатым отцом. Но в нём столько же страсти к гонкам, как и у других. Те слёзы ясно дали понять, чем для него является Формула-1 и как тяжело он работает. Это не было какой-то игрой для него. Он хотел пилотировать и побеждать. Знаете, что лучшее во всей этой истории? На следующий день он завоевал первые в карьере очки в Формуле-1. Я видел радость и облегчение на его лице. Он прошёл один из самых тёмных моментов в карьере.

Мораль истории такова, что вы никогда не знаете, через что проходит человек", — сказано в посте.