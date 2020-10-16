Марко: в одинаковых условиях Ферстаппен будет быстрее Хэмилтона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что будь у пилота его команды Макса Ферстаппена техника, подобная той, что есть в распоряжении шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, британец бы уступал молодому нидерландцу.

«Думаю, в одинаковых условиях, с одинаковым материалом Макс опережал бы Льюиса. Сейчас мы видим возможность для него занять второе место. До Боттаса всего 14 очков, так что нет ничего невозможного.

Мы пока не вышли на один уровень с «Мерседесом», но Макс способен справиться и в таких условиях. Когда машина становится немного сложнее в управлении, разница между ним и Албоном вырастает очень стремительно. Как бы то ни было, мы рассчитываем на прогресс «Хонды». Они обещали новинки, которые приблизят нас к «Мерседесу», — приводит слова функционера GPblog.