Палмер: Окон выглядит посредственно

Бывший пилот Формулы-1, выступавший в «Рено» Джолион Палмер, порассуждал о нынешней паре пилотов французской команды. По его словам, Даниэль Риккардо подтвердил свой высокий класс, а вот Эстебан Окон на фоне австралийца выглядит посредственно.

«Риккардо в нынешнем сезоне пилотирует великолепно, Окон же выглядит посредственно. Эстебан молод и у него большой потенциал, но ему далеко до Даниэля. Всё это показывает, насколько хорошо и стабильно выступает Риккардо.

В одиннадцати квалификациях Окон лишь раз превзошёл Риккардо, на влажной трассе в Австрии. На «Нюрбургринге» он стартовал сразу за Риккардо. Но на протяжении почти всего сезона он уступает ему 0,2 секунды. В гонках отставание ещё больше. На Гран-при Штирии Окон стартовал с лучшей позиции, но скоро уступил Даниэлю. В Сочи Риккардо тоже настиг напарника и привёз ему 26 секунд. Не хочу сказать, что Эстебан выступает плохо. У него есть многообещающие моменты и, к тому же, у него было больше проблем с надёжностью машины. Но, думаю, что даже в «Рено» удивлены тем, насколько Риккардо впереди Окона", — приводит слова Палмера GPblog.