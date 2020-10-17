В Формуле-1 выявили восемь случаев заражения коронавирусом за неделю

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 опубликовали очередные итоги тестирования персонала чемпионата мира на коронавирус, которое проводилось с 9 по 15 октября.
Было проведено 1506 тестов гонщиков, членов команд и персонала. Из них тесты восьми человек оказались положительными.
Среди них два сотрудника команды «Рено» — это выяснились непосредственно перед заездами Фернандо Алонсо в Испании. Они оба, а также ещё четыре контактировавших с ними сотрудника были изолированы в отеле и не отправились на трассу.
Кроме того, в этот список попал второй заражённый сотрудник «Мерседеса».
Напомним, на сегодняшний день среди пилотов был обнаружен лишь один случай заражения коронавирусом. Опасное заболевание перенёс гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Из-за этого мексиканец вынужден был пропустить Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия. Его место в команде временно занимал Нико Хюлькенберг.
После двухнедельного отсутствия Перес выступил на Гран-при Испании.
В Формуле-1 с начала сезона было выявлено 35 положительных тестов на COVID-19.
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