Сайнс: Алонсо присоединяется к «Рено» в удачный момент

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о возвращении Фернандо Алонсо в Формулу-1.



«Рено" сейчас делает отличную работу. После напряжённого сезона-2019 они определённо двигаются в верном направлении. Думаю, им удалось найти верный путь развития болида, они смогли осложнить нам жизнь. Фернандо Алонсо присоединяется к „Рено“ в удачный момент. Это отличные новости для Формулы-1. Возвращение Алонсо — это вообще отличные новости для всех.



Мне же не о чем жалеть, глядя на выступления в „Макларене“. Да, сожалею об ошибке во втором повороте в Сочи, но радует, что таких моментов было немного. Всё идёт хорошо, мне нравится выступать за команду, нравится быть пилотом Формулы-1. Команда работает на максимум, а я пытаюсь помочь команде в этом», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport Week.