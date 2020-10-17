Комментатор: Лэнс Стролл поссорился с отцом на Гран-при Айфеля

Голландский комментатор Формулы-1 Джек Плуидж сообщил, что на Гран-при Айфеля Лэнс Стролл поссорился с отцом, из-за чего решил пропустить гонку. По словам Плуиджа, такие слухи ходили в паддоке.



«Я не думаю, что Лэнс Стролл заболел коронавирусом. Но, с другой стороны, что ещё может заставить пилота отказаться от выступления в Гран-при? Да большинство гонщиков поедут гонку даже с больным животом. Если станет совсем плохо, то можно свернуть в боксы и сойти с дистанции. В паддоке уже шутили по этому поводу. Некоторые даже говорили, что Лэнс поссорился с отцом. Якобы он хотел прилететь на вертолёте из гостиницы на трассу, но отец ему не разрешил. Поэтому он решил отказаться от участия», — приводит слова Плуиджа Ziggo Sport.



Напомним, Лэнса Стролла на Гран-при Айфеля заменил Нико Хюлькенберг, для которого этот Гран-при стал уже третьим в сезоне-2020.