Комментатор: Лэнс Стролл поссорился с отцом на Гран-при Айфеля

Голландский комментатор Формулы-1 Джек Плуидж сообщил, что на Гран-при Айфеля Лэнс Стролл поссорился с отцом, из-за чего решил пропустить гонку. По словам Плуиджа, такие слухи ходили в паддоке.
«Я не думаю, что Лэнс Стролл заболел коронавирусом. Но, с другой стороны, что ещё может заставить пилота отказаться от выступления в Гран-при? Да большинство гонщиков поедут гонку даже с больным животом. Если станет совсем плохо, то можно свернуть в боксы и сойти с дистанции. В паддоке уже шутили по этому поводу. Некоторые даже говорили, что Лэнс поссорился с отцом. Якобы он хотел прилететь на вертолёте из гостиницы на трассу, но отец ему не разрешил. Поэтому он решил отказаться от участия», — приводит слова Плуиджа Ziggo Sport.
Напомним, Лэнса Стролла на Гран-при Айфеля заменил Нико Хюлькенберг, для которого этот Гран-при стал уже третьим в сезоне-2020.
- 17 октября 2020
-
11:57
-
10:52
-
10:52
-
00:59
- 16 октября 2020
-
23:57
-
22:43
-
22:17
-
20:53
-
18:54
-
17:29
-
16:21
-
15:47
-
14:59
-
14:40
-
14:07
-
12:22
-
11:48
-
10:29
-
09:05
-
09:00
-
00:10
- 15 октября 2020
-
22:49
-
21:14
-
20:43
-
19:43
-
18:54
-
17:48
-
16:30
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
14:54
-
13:37
-
12:59
-
11:50