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Раст выиграл первую гонку этапа DTM на «Зольдере», Ньюи — седьмой, Кубица сошёл

Раст выиграл первую гонку этапа DTM на «Зольдере», Ньюи — седьмой, Кубица сошёл
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

На автодроме «Зольдер» завершилась первая гонка этапа DTM. Победу одержал Рене Раст. Вторым стал Робин Фряйнс, третье место занял Фердинанд Габсбург. Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок финишировал девятым.

Роберт Кубица сошёл с дистанции.

DTM. «Зольдер». Первая гонка

1. Рене Раст (Audi) — 41 круг
2. Робин Фряйнс (Audi) +0,877
3. Фердинанд Габсбург (Audi) +22,790
4. Джонатан Абердейн (BMW) +26,462
5. Фабио Шерер (Audi) +34,695
6. Нико Мюллер (Audi) +35,154
7. Харрисон Ньюи (Audi) +36,041
8. Джейми Грин (Audi) +42,515
9. Тимо Глок (BMW) +42,982
10. Марко Виттманн (BMW) +1.11,634
11. Лукас Ауэр (BMW) +1.14,729
12. Филипп Энг (BMW) +1.17,833
13. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) +1.18,323
14. Бенуа Трелуйе (Audi) +1 круг
15. Майк Роккенфеллер (Audi) — сход
16. Роберт Кубица (BMW) — сход.

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