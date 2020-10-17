«Никакой грязи по отношению к соперникам». Вильнёв поставил Хэмилтона выше Шумахера

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв сравнил семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера с шестикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном и отдал предпочтение британцу.
«Ставлю Хэмилтона выше Шумахера, намного выше. О Льюисе можно сказать мало негативного. Может не нравиться его образ жизни, но в нём нет ничего плохого. Хэмилтон не допускал никакой грязи по отношению к соперникам. Он уважает оппонентов. Нет вопросов относительно того, жульничал он или нет, никто не задаёт вопросы, грязный ли он пилот. Это имеет большое значение. Именно таким должен быть каждый чемпион», — приводит слова канадца Daily Mail.
Напомним, в нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон уверенно лидирует в общем зачёте и, вероятнее всего, скоро догонит Шумахера по количеству титулов.
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