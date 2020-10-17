Перес признался, что не видит себя в команде-аутсайдере

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, у которого нет контракта на следующий сезон, признался, что не видит себя в команде-аутсайдере. Такое заявление сделано на фоне слухов, что мексиканец претендует на место Джорджа Расселла в «Уильямсе».
«Веду обсуждения с командами, у которых нет подтверждённого состава на 2021 год. Есть некий прогресс, но рассказывать нечего, по-прежнему ничего не подписал. Думаю, где-то через месяц решу, буду выступать в Формуле-1 или где-нибудь ещё.
Что касается возможного перехода в «Хаас», то в Формуле-1 я много лет и всегда испытывал проблемы с наличием хорошей машины. Наконец у меня есть конкурентоспособный болид, так что сложно думать о том, чтобы вернуться в конец стартовой решётки.
У меня не так много лет впереди, и я учитываю это. Не вижу себя в команде-аутсайдере", — приводит слова мексиканца Nextgen-Auto.
- 17 октября 2020
-
19:43
-
18:47
-
17:59
-
17:01
-
16:04
-
15:00
-
13:50
-
12:59
-
11:57
-
10:52
-
10:52
-
00:59
- 16 октября 2020
-
23:57
-
22:43
-
22:17
-
20:53
-
18:54
-
17:29
-
16:21
-
15:47
-
14:59
-
14:40
-
14:07
-
12:22
-
11:48
-
10:29
-
09:05
-
09:00
-
00:10
- 15 октября 2020
-
22:49
-
21:14
-
20:43
-
19:43
-
18:54
-
17:48