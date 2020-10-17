Перес признался, что не видит себя в команде-аутсайдере

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, у которого нет контракта на следующий сезон, признался, что не видит себя в команде-аутсайдере. Такое заявление сделано на фоне слухов, что мексиканец претендует на место Джорджа Расселла в «Уильямсе».

«Веду обсуждения с командами, у которых нет подтверждённого состава на 2021 год. Есть некий прогресс, но рассказывать нечего, по-прежнему ничего не подписал. Думаю, где-то через месяц решу, буду выступать в Формуле-1 или где-нибудь ещё.

Что касается возможного перехода в «Хаас», то в Формуле-1 я много лет и всегда испытывал проблемы с наличием хорошей машины. Наконец у меня есть конкурентоспособный болид, так что сложно думать о том, чтобы вернуться в конец стартовой решётки.



У меня не так много лет впереди, и я учитываю это. Не вижу себя в команде-аутсайдере", — приводит слова мексиканца Nextgen-Auto.