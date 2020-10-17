Формула-1 забавным роликом поздравила Кими Райкконена с днём рождения

Пресс-служба Формулы-1 при помощи забавного мультипликационного ролика поздравила ветерана чемпионата мира, обладателя титула 2007 года, нынешнего пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена с днём рождения. Финскому гонщику исполнился 41 год.

Соответствующее видео доступно на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».

Кими Райкконен дебютировал в Формуле-1 ещё в 2001 году, тогда он выступал в составе «Заубера». За годы карьеры в Ф-1 он также защищал цвета «Макларена», «Феррари» (два прихода) и «Лотуса».

Кроме того, в 2010-2011 гг. он выступал в чемпионате мира по ралли WRC. На Гран-при Айфеля Кими вышел на первое место в истории Формулы-1 по количеству проведённых гонок. Теперь у него их 323. За профессиональную карьеру Кими одержал 21 победу.