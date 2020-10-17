Хюлькенберг дал понять, что может выступать в «Ред Булл» лучше Албона

Несколько дней назад советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что в целом Александер Албон демонстрирует неплохую скорость и в хорошие дни уступает напарнику Максу Ферстаппену лишь 0,3 секунды. По словам функционера, едва ли кто сможет быть ещё ближе к нидерландцу.
Но Нико Хюлькенберг считает, что в лучшие дни смог бы сократить отставание от Макса и приблизиться больше, чем на 0,3 секунды.
«В лучшие дни могу быть ближе к Максу более чем на 0,3 секунды. Но Макс настоящий убийца с точки зрения скорости. Быть его напарником сложная задача, но было бы интересно понять, где я нахожусь по отношению к нему», — приводит слова немецкого пилота Motorsport-Magazin.
Напомним, Хюлькенберг сохраняет небольшие шансы на подписание контракта с «Ред Булл» на 2021 год.
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