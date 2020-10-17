Штайнер не уверен, что Айлотт получит шанс на тренировках в оставшейся части сезона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не уверен, что пилот гоночной академии «Феррари» Каллум Айлотт получит ещё один шанс в нынешнем сезоне выступить на свободных практиках. Британец должен был выступить на тренировке на этапе Гран-при Айфеля, но из-за погодных условий эти планы сорвались.

«Мы много поработали, чтобы подготовить для Айлотта эту возможность. Пока не обсуждали с „Феррари“ дальнейшие планы. Пообщаемся с Лораном Мекисом и Маттиа Бинотто, хотят ли они этого и насколько это нам подойдёт.

Готовы ли мы дать ему второй шанс, учитывая, что срыв практики случился не по его вине? Можно сказать, что ему очень не повезло. Но эти вопросы нужно задавать не мне. Всё зависит от «Феррари». Я не принимаю такие решения", — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

В «Феррари» заявляли, что, вероятнее всего, единственный шанс членов академии выступить на практиках в этом году будет на Гран-при Абу-Даби. На этом этапе в болид Ф-1 должен сесть и Роберт Шварцман.