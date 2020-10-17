Марко не стал отвечать, попробует ли «Ред Булл» получить экс главного моториста «Мерседеса

Советник «Ред Булл» по автоспорту не стал отвечать на вопрос, готовы ли в австрийской команде рассмотреть вариант с приглашением бывшего главного моториста «Мерседеса» Энди Коуэлла. Его услуги могут особо пригодиться в том случае, если в Милтон-Кинс договорятся с «Хондой» о приобретении прав на наработки японского производителя.
Но Марко отмечает, что для начала команде нужно определиться, с каким мотором она будет выступать в чемпионате с 2022 года.
«Не знаю, пригласим ли мы его. Сначала нужно понять, что мы будем делать в целом. Потом, конечно, мы рассмотрим, кто может быть привлечён к проекту. Очевидно, что мы всё будем интегрировать в технологии «Ред Булл», так что нужно быть уверенными, что у нас будут лучшие люди», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
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