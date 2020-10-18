Риккардо: гонка Формулы-1 на «Нордшляйфе» невозможна

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мнением о трассе «Нордшляйфе».
«Я немного шокирован, скажем так. Мы проехали там с командой в четверг вечером, трасса была довольно скользкой. Я не знаком с этой трассой из игр или чего-то подобного, так что я не знаю каждый поворот наизусть. Но у меня был момент в первые же 500 метров, и он задал тон всему кругу. Я был довольно робким. Это весёлая и красивая трасса, но смог ли бы я участвовать здесь в суточной гонке с 180 машинами? Нет, спасибо, мне хорошо и там, где я есть.
В 2008 году я выехал здесь на своей машине, это был „Фиат“. Хотите верьте, хотите нет — но даже на „Фиате“ я смог сойти с трассы! Это был слепой левый поворот, я оказался не готов, что он такой крутой. Я съехал с трассы, перепрыгнул через бордюр и вылетел в траву. К счастью, я не доехал до барьеров. Гонка Формулы-1 на „Нордшляйфе“ невозможна, но с другими машинами там довольно весело», — приводит слова Риккардо PlanetF1.
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