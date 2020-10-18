Вурц опроверг теории заговора о победе Мальдонадо на «Уильямсе»

Бывший гонщик Формулы-1 Алекс Вурц опроверг теории заговора относительно победы Пастора Мальдонадо на «Уильямсе» на Гран-при Испании 2012 года. После гонки в боксах «Уильямса» случился пожар, который, по мнению конспирологов, был организован с целью скрыть незаконность решений в болиде. По мнению сторонников этой теории, «Уильямс» намеренно использовал болид, выходящий за рамки регламента, чтобы порадовать сэра Фрэнка Уильямса в его 70-й день рождения.



«Совершенно точно нет! Я был с командой в то время, в те времена Тото Вольф ещё работал с „Уильямсом“. И пожар был опасным, просто катастрофическим.



Машина была быстра в тот уик-энд, потому что мы первыми поняли, как правильно прогреть передние шины. Мы выяснили это во время тестов. Это был Эд Вуд, тогдашний главный конструктор, и я.



Все страдали от недостаточной поворачиваемости. Мы первыми узнали, как правильно прогреть шины в Испании.



Мы были первыми, кто создал улучшенное охлаждение тормозов. Однако вскоре все это скопировали, и „Уильямс“ вновь отстал», — приводит слова Алекса Вурца F1i.