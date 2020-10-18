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Лука ди Монтедземоло — о первом титуле Шумахера: самый прекрасный момент в моей карьере

Лука ди Монтедземоло — о первом титуле Шумахера: самый прекрасный момент в моей карьере
Авто / Формула-1 0

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился воспоминаниями о первом титуле Михаэля Шумахера в 2000 году.

«Двадцать лет назад мы выиграли чемпионат мира в Японии с Михаэлем Шумахером, чего мы не делали с 1979 года. Итак, последнее спасибо Михаэлю и всем тем, кто посвятил себя этой цели. Это самый прекрасный момент в моей карьере», — приводит слова Монтедземоло Gazzetta dello Sport.

Ранее шестикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о легендарном пилоте семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере. По его словам, немец не был человеком, который перевернул ситуацию в «Феррари» в лучшую сторону в одиночку.

Всего в «Феррари» Шумахер выиграл пять титулов.

На прошедшем в прошлые выходные Гран-при Айфеля Льюис Хэмилтон сравнялся с Шумахером по количеству побед.

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