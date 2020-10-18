Расселл поддержал идею сокращения свободных заездов
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл высказался за сокращение программы свободных заездов в дни Гран-при.
«Я не думаю, что мы должны совсем отказываться от тренировок в пятницу, но считаю, что три тренировки и четыре часа практик слишком много. Было бы неплохо, если бы мы проводили две сессии. Думаю, отказ от пятниц приведёт к хаосу, потому что мы не сможем настроить охлаждение болида, получить правильные регулировки тормозов, чтобы обеспечить нужную температуру в шинах и найти верный уровень прижимной силы», — приводит слова Расселла GPFans.
Напомним, на Гран-при Айфеля из-за тяжёлых погодных условий было решено отказаться от пятничных тренировок.
Кроме того, на Гран-при Эмильи-Романьи также не будет пятничных тренировок.
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