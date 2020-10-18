Штайнер заявил, что из Формулы-2 скорее возьмёт молодежь «Феррари»
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер косвенно опроверг информацию о переговорах с Никитой Мазепиным.
«Мы ещё не знаем наш состав пилотов на 2021 год. Что можно сказать наверняка — мы рассчитываем сохранить этот состав и на сезон-2022, когда в силу вступит новый регламент.
Если мы возьмём пилотов из Формулы-2, то, скорее всего, они будут гонщиками „Феррари“, потому что они очень сильны. Они идут первым и вторым в чемпионате. Шварцман занимает четвёртое или пятое место. Они — вариант для нас.
Было бы здорово, если бы имя Шумахера вернулось в Формулу-1, особенно учитывая высокий уровень выступлений Мика в Формуле-2. Но, как я уже говорил, решение принимает „Феррари“, а не мы», — приводит слова Гюнтера Штайнера «твиттер» F1-Insider.
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