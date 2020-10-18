Штайнер заявил, что из Формулы-2 скорее возьмёт молодежь «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер косвенно опроверг информацию о переговорах с Никитой Мазепиным.



«Мы ещё не знаем наш состав пилотов на 2021 год. Что можно сказать наверняка — мы рассчитываем сохранить этот состав и на сезон-2022, когда в силу вступит новый регламент.



Если мы возьмём пилотов из Формулы-2, то, скорее всего, они будут гонщиками „Феррари“, потому что они очень сильны. Они идут первым и вторым в чемпионате. Шварцман занимает четвёртое или пятое место. Они — вариант для нас.



Было бы здорово, если бы имя Шумахера вернулось в Формулу-1, особенно учитывая высокий уровень выступлений Мика в Формуле-2. Но, как я уже говорил, решение принимает „Феррари“, а не мы», — приводит слова Гюнтера Штайнера «твиттер» F1-Insider.