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Штайнер: ведём переговоры с Мазепиным также, как с Хюлькенюергом и «Феррари»

Штайнер: ведём переговоры с Мазепиным также, как с Хюлькенюергом и «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о будущем составе пилотов команды. Напомним, в настоящий момент ни у одного из пилотов нет контракта с «Хаасом» на сезон-2021.

«Нико Хюлькенберг — настоящий пожарный Формулы-1. Он отлично справляется со своей работой. Но мы начнём полноценные переговоры только после того, как поймём, чего мы хотим от нашего состава пилотов.

Я разговариваю с многими людьми. Но мы должны понять, куда мы собираемся двигаться дальше, и, как только мы решим это, мы сядем за стол переговоров с людьми, которые в этом заинтересованы. Я говорю с Мазепиным так же много, как с Нико или „Феррари“ о Мике Шумахере.

Мы ведём много переговоров, скоро мы примем решение», — сказал Штайнер в интервью F1Insider.

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